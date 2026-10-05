سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی، فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، در حاشیه گردهمایی فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در مشهد مقدس تأکید کرد که بسیج باید از محدود شدن به مسجد و ساختمان خارج شود و به معنای واقعی بسیج محله و روستا باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار عمومهدی گفت: فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج در این برنامه گرد هم آمده‌اند تا با حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و امام شهیدمان تجدید بیعت کنند و با تمام وجود برای اعتلای بسیج و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش نمایند.

سردار عمومهدی افزود: برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای فرماندهان پایگاه‌ها با محوریت توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های آنان دنبال می‌شود و در همین راستا، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی در حوزه ارتباط‌گیری، فعالیت‌های رسانه‌ای و آشنایی با مأموریت‌های قرارگاه پیشرفت محله در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هدف این است که فرماندهان پس از فراگیری آموزش‌های لازم، ظرفیت‌های ایجادشده را در محله‌های خود به‌کار گیرند و با شناخت دقیق مسائل و ظرفیت‌های محله، نقش مؤثرتری در حل مشکلات و پیشرفت آن ایفا کنند.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که دیوار‌های پایگاه بسیج را برداریم و دیوار‌های محله را جایگزین آن کنیم؛ به این معنا که بسیج نباید صرفاً به یک مسجد، یک ساختمان یا یک اتاق محدود باشد، بلکه باید به معنای واقعی کلمه، بسیج محله و بسیج روستا باشد.

وی اضافه کرد: فرمانده پایگاه باید در متن مردم حضور داشته باشد، مسائل و نیاز‌های محله را بشناسد و از ظرفیت جوانان، نوجوانان، خانواده‌ها، نخبگان، معتمدان و گروه‌های جهادی برای حل مسائل و پیشرفت محله استفاده کند.

سردار عمومهدی خاطرنشان کرد: پایگاه مقاومت زمانی می‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد که با مردم ارتباط مستمر داشته باشد و بتواند ظرفیت‌های مردمی را در مسیر خدمت، حل مسئله، جهاد تبیین و پیشرفت محله به میدان بیاورد.

وی گفت: مجموعه سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی نیز در این مسیر در کنار فرماندهان پایگاه‌ها خواهد بود و برای آموزش، توانمندسازی، پشتیبانی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بسیج در محلات و روستا‌ها تلاش خواهد کرد.

فرمانده سپاه استان مرکزی در پایان عنوان کرد: با همدلی، انسجام و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌توانیم بسیج را بیش از گذشته به یک مجموعه اثرگذار، مسئله‌محور و مردم‌پایه تبدیل کنیم و زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر بسیجیان در پیشرفت محلات و روستا‌های استان را فراهم آوریم.