سومین جلسه کمیته بذر آذربایجان‌غربی با هدف ارتقای کیفیت تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، با حضور مدیران و نمایندگان بخش‌های تخصصی کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این جلسه که با حضور مدیر زراعت، نمایندگان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، و سایر مدیران ستادی و نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده برگزار شد، بر جایگاه کلیدی بذر در زنجیره تولید محصولات کشاورزی تأکید شد.

حیدر عزیزی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بذر پایه و اساس تولید پایدار است، اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های اقلیمی و خاکی، معرفی و ترویج ارقام گواهی‌شده با هدف دستیابی به حداکثر عملکرد در واحد سطح، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی بر لزوم نگرش تخصصی به نهاده بذر تأکید کرد و افزود: شرکت‌های تولید و فرآوری بذر ملزم به رعایت دقیق دستورالعمل‌های فنی جهت تضمین کیفیت و خلوص بذور تولیدی هستند.

در این نشست، چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته و نمایندگان شرکت‌ها، راهکار‌های اجرایی برای هم‌افزایی بیشتر و رفع موانع موجود در مسیر تولید بذر باکیفیت ارائه کردند.

تقویت تعاملات بین‌بخشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید بذر، از جمله محور‌های اصلی این نشست بود که برای دستیابی به کشاورزی هوشمند و پربازده بر آن تأکید شد.