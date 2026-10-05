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روحانی برجسته بحرین در سخنانی مجموعه تصمیمهای صادرشده از سوی حاکمیت این کشور را مردود دانست و تأکید کرد که مؤمنان در برابر این تصمیمها موضعی واحد دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه خبری العهد، آیتالله شیخ عیسی قاسم، مرجع دینی بحرین در پیامی تاکید کرد: مجموعه تصمیمهای صادرشده از سوی جریان سیاسی حاکم در بحرین مردود است.
وی با اشاره به واکنش شیعیان به این تصمیمها، گفت: پاسخ آنها یک پاسخ واحد است که در کلمه توحید، یعنی «لا إله إلا الله» خلاصه میشود.
آیتالله عیسی قاسم افزود: این موضع بیانگر مخالفت شدید و رویارویی آشکار با تصمیمهای مذکور است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که رژیم آل خلیفه در بحرین سیاست سرکوب شیعیان را در پیش گرفته و شماری از روحانیون برجسته را بازداشت و محاکمه کرده است.