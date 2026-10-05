به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه خبری العهد، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، مرجع دینی بحرین در پیامی تاکید کرد: مجموعه تصمیم‌های صادرشده از سوی جریان سیاسی حاکم در بحرین مردود است.

وی با اشاره به واکنش شیعیان به این تصمیم‌ها، گفت: پاسخ آنها یک پاسخ واحد است که در کلمه توحید، یعنی «لا إله إلا الله» خلاصه می‌شود.

آیت‌الله عیسی قاسم افزود: این موضع بیانگر مخالفت شدید و رویارویی آشکار با تصمیم‌های مذکور است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که رژیم آل خلیفه در بحرین سیاست سرکوب شیعیان را در پیش گرفته و شماری از روحانیون برجسته را بازداشت و محاکمه کرده است.