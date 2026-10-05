شرکت گاز در اطلاعیهای اعلام کرد:گاز برخی مشترکان فردا سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶ قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اطلاعیه شرکت گاز آمده است: در راستای توسعه شبکههای گازرسانی (حفرات خالی) و انجام عملیات جابجایی شبکه گاز جهت احداث پل عابر پیاده توسط شهرداری جریان گاز مشترکان واقع در شهرک فاطمیه، خیابان انارستان، کوچههای ۶، ۸ و ۱۰ وبلوار جمهوری اسلامی، خیابانهای شهید وطن دوست، کلیه فرعیهای منشعب ،شهید حسن سعادتی، کلیه فرعیهای منشعب وخیابان شهروز، کلیه فرعیهای منشعب فردا سهشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ قطع خواهد شد.