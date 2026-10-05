به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طرح محله محور هر هفته در یکی از مساجد شهری و روستایی جهت رفع مشکلات و همچنین مشارکت مردم در توسعه شهری برگزار می‌شود.

در این برنامه که جهت بررسی مشکلات محله مسجد جامع شهر چرام برگزار شد، مردم مشکلات خود را با فرماندار و مسئولان شهرستان چرام طرح کردند.

وفایی مقدم فرماندار چرام گفت: اجرای طرح محله محور باعث توزیع هدفمند و اثر بخش خدمات به مردم است که ساکنان هر محله با مشارکت فعال در شناسایی مسائل و مشکلات و اولویت بندی نیاز‌ها و اجرای آن نقش مهم و مستقیمی دارند.