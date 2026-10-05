بلیت سینما‌های مردمی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیم بها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم‌مقام مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: بلیت سینما‌های مردمی جشنواره با هدف تشویق مردم به حضور در سینما و تماشای فیلم‌های جشنواره به‌صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

سید مهدی سجادزاده افزود: با توجه به استقبال مردم از سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هزینه بلیت سینما‌های مردمی که در شرایط عادی ۲۰۰ هزار تومان است، به قیمت ۱۱۰ هزار تومان ارائه می‌شود.