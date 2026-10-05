به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس؛ عبدالرحمان شدید از رهبران جنبش حماس گفت: شهادت محمود هانی ادعیس، ۴۱ ساله، از شهر یطا در جنوب الخلیل که ارتش اسرائیل ظهر امروز در ورودی بنی‌نعیم در استان الخلیل او را به‌صورت میدانی اعدام کرد، در ادامه جنایات فزاینده اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام شد. این اقدامات ملت فلسطین را مرعوب نخواهد کرد، بلکه بر پایداری آنها و پایبندی به گزینه مقاومت تا عقب‌راندن اشغالگران خواهد افزود.

وی با گرامیداشت یاد این شهید و تمامی شهدای فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری تأکید کرد: تروریسم اشغالگران در شکستن اراده ملت فلسطین یا سوق دادن آن به سمت کوچ اجباری و چشم‌پوشی از حق و سرزمین خود موفق نخواهد شد.

عبدالرحمان شدید از مردم و جوانان فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی خواست با توجه به تشدید طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی که سرزمین، مقدسات و مردم فلسطین را هدف قرار داده است، در برابر جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان سطح بسیج و مقابله را افزایش دهند.