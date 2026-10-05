به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ثبت نکردن انبار برنجکوبی که در سامانه جامع انبارثبت نشده بود به ارزش ۹۱ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را یک چهارم ارزش کالا به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از انبار واحد شالیکوبی گزارش این تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.