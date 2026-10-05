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اهمیت پیشروی‌های ارتش یمن در استان راهبردی تعز

نیرو‌های مسلح یمن در ادامه پاکسازی استان راهبردی تعز، شهر العین در این استان را آزاد کردند. حسن عیظم زاده سردبیر بین الملل خبرگزاری صدا و سیما اهمیت پیشروی‌های ارتش یمن را از روی نقشه بازگو می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۱۷:۰۱
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برچسب ها: یمن ، نیروهای مسلح یمن ، ارتش یمن
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