معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، از اجرای طرح هم‌نوا برای توسعه آموزش‌های مهارتی ۱۰۰ هزار دانش‌آموز کار و دانش با مشارکت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جلیل احمدی» معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل فنی و حرفه‌ای استان ایلام با اشاره به فعالیت این سازمان برای ۱۹ گروه هدف و ارائه بیش از ۱۳ هزار سرفصل آموزشی گفت: رویکرد سازمان، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه آموزش‌های مهارتی است.

وی افزود: در همین راستا، طرح هم‌نوا با مشارکت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان کار و دانش اجرا می‌شود و در قالب این طرح، ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای مهارت‌آموزی ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنین از ایجاد ۱۵۰ هنرستان وابسته برای دانش‌آموزان کار و دانش خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق هدف حرکت ۵۰ درصدی آموزش‌ها به سمت مهارت‌آموزی انجام می‌شود.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های حمیدرضا رئیسی، مدیرکل پیشین آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام، تجلیل و مجتبی عنبری به‌عنوان سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان معرفی شد.