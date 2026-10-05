رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم اصلاح قانون عوارض آلایندگی، هدف از آن را ابزاری برای حذف و کاهش آلودگی صنعتی دانست.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری ضمن تشریح چالش‌های انباشته سازمان و کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی، از برنامه‌ریزی برای جذب ۴۸۰ نیروی جدید و تامین خودرو‌ها و تجهیزات محیط‌بانی خبر داد.

او با اشاره به فشار‌های معیشتی کارکنان و فاصله دستمزد‌ها با تورم، بر ضرورت پیگیری اصلاح قوانین بالادستی تاکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون عوارض آلایندگی صنایع، تصریح کرد: هدف از اجرای این قانون نباید استمرار تولید آلودگی از سوی واحد‌های صنعتی باشد، بلکه باید به عنوان ابزاری بازدارنده برای حذف و کاهش آلودگی عمل کند.

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد که طبق آیین‌نامه مصوب، لازم است ۵۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی در امور محیط زیستی شهری و روستایی نظیر مدیریت پسماند، پایش هوا و توسعه فضای سبز هزینه شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات خواهد داشت.

انصاری در پایان، هوشمندسازی مناطق حفاظت‌شده، توسعه پایدار در صدور مجوز‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد را از دیگر اولویت‌های کلیدی این سازمان برشمرد.