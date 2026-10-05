نشریه گاردین نوشت : هزاران مورد تعرض و جرایم جنسی بین کودکان در مدارس انگلستان و ولز گزارش شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش گاردین، در پی انتشار نتایج یک تحقیق اختصاصی این روزنامه که نشان داد : سالانه هزاران مورد جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال، از جمله چندین فقره تجاوز، به پلیس انگلیس گزارش می‌شود، حقوق‌دانان و فعالان مدنی ابعاد «هولناک» آزار و اذیت جنسی کودک علیه کودک در مدارس را محکوم کردند.

بر اساس تحلیل داده‌های پلیس بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ که از سوی گاردین انجام شده، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۵ فقره جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال در مدارس ابتدایی و متوسطه انگلستان و ولز به ثبت رسیده است.

این آمار شامل گزارش‌هایی از حدود ۲۰۰۰ مورد تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز است که معادل دریافت روزانه دست‌کم یک مورد ادعای تجاوز در مدارس توسط پلیس است. بیش از یک‌سوم قربانیان این تجاوزها، کودکان زیر ۱۳ سال بوده‌اند.

داده‌های تازه نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دست‌کم ۸۵۰۰ مورد جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال به ثبت رسیده که در محوطه مدارس یا اطراف آن رخ داده است؛ آماری معادل ۴.۷ مورد گزارش در هر روز. هرچند در بیشتر گزارش‌های پلیس سن متهم ذکر نشده، اما احتمالا آنان همکلاسی‌های قربانیان بوده‌اند؛ همچنین در دست‌کم ۱۸۹۰ مورد از جرایم ثبت‌شده علیه کودکان زیر ۱۳ سال، سن فرد متخلف زیر ۱۸ سال قید شده است.

بر اساس این تحلیل، احتمال قربانی شدن دختران در جرایم جنسی بیش از پسران است. یافته‌ها نشان می‌دهد نزدیک به دوسوم جرایم گزارش‌شده علیه کودکان زیر ۱۳ سال که جنسیت قربانی در پرونده آنها قید شده، مربوط به قربانیان دختر بوده است.

«دِیم ریچل دِ سوزا»، کمیسر کودکان انگلستان، در واکنش به این آمار، سوءاستفاده همسالان علیه همسالان در مدارس را «گسترده، عادی‌انگاری‌شده و مشکلی که بیش از حد نادیده گرفته و پنهان می‌شود» توصیف کرد.

او گفت: «ما در چند سال گذشته گام‌های مهمی برداشته‌ایم، اما همان‌طور که این ارقام نشان می‌دهند، هنوز راه درازی در پیش داریم. این موضوع صرفا مسئله یک مدرسه یا کالج نیست، بلکه یک معضل کلان اجتماعی است.»

این داده‌ها که از طریق درخواست‌های مبتنی بر «قانون آزادی اطلاعات» (FoI) به دست آمده، همچنین شامل گزارش ۶۱۴۰ مورد جرم دیگر مرتبط با نگهداری، گرفتن، ساخت یا توزیع تصاویر مستهجن یا ممنوعه از کودکان زیر ۱۸ سال است. این موضوع به‌ویژه با ظهور هوش مصنوعی و فناوری جعل عمیق (دیپ‌فیک) به معضلی جدی در مدارس بدل شده است، اما مدیران مدارس امیدوارند ممنوعیت ورود تلفن همراه و محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی به مهار این روند کمک کند.

«اندرو لُرد»، وکیل ارشد در مؤسسه حقوقی «لِی دِی» و نماینده بازماندگان سوءاستفاده‌های جنسی، گفت: «این داده‌های جدید به‌وضوح عمق و ابعاد هولناک واقعی سوءاستفاده جنسی از کودکان در محیط مدارس را آشکار می‌سازد.»

او تاکید کرد: «مسئولان دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که از شیوع گسترده این معضل بی‌خبر بوده‌اند. والدین حق دارند بدانند که آیا فرزندانشان در حین تحصیل در امان هستند یا نه، و هر اقدامی کمتر از برنامه‌های عملی و ملموس برای مقابله با این بحران، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»

این آمار همچنین گزارش‌هایی از دست‌کم ۲۳۰۰ جرم جنسی علیه نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله و ۹۱۰۰ مورد جرم جنسی دیگر علیه افراد ۱۳ سال به بالا را در بر می‌گیرد که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در داخل یا اطراف مدارس توسط پلیس ثبت شده است. سه‌چهارم این موارد نیز مربوط به قربانیان دختر بوده است.

احتمالا رقم واقعی به‌مراتب بالاتر از این ارقام است؛ زیرا این تحلیل بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط ۳۳ حوزه از مجموع ۴۳ حوزه قضایی نیروی پلیس در انگلستان و ولز تنظیم شده که به درخواست آزادی اطلاعات پاسخ داده‌اند. علاوه بر این، ممکن است در شیوه جمع‌آوری داده‌ها توسط نیرو‌های پلیس مختلف نیز تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.