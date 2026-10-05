به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم امام جمعه سرفاریاب، با تبیین ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی شهدا، بر سه رکن اساسی شخصیت‌های جهادی تأکید کرد و گفت: شهدا همواره به دنبال انجام وظیفه الهی و ملی بودند.

حجت الاسلام بهادری افزود: شهدا بر اساس آموزه‌های قرآن، دشمنان اصلی بشریت را باز شناختند و با تلاش و مقاومت برای رضایت الهی تا پای جان ایستادند، که امروز ثمره آن عقب راندن دشمنان است.

وفایی مقدم فرماندار چرام هم با تأکید بر ضرورت حفظ مسیر شهدا خاطرنشان کرد: مسیر ما، مسیر امام و شهداست؛ هرگونه انحراف از این مسیر، فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلاب است و وظیفه ما امروز، در عین تمسک به خداوند، حفظ وحدت و همدلی در تمام سطوح جامعه است تا امانت الهی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

امام جمعه شهر دهدشت نیز در این مراسم، نگاهی تاریخی و تحلیلی به جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران داشت.

حجت‌الاسلام وحدانی اصل با مقایسه دوران پیش از انقلاب و دوران پس از آن، از تحول چشمگیر توان دفاعی ایران سخن گفت و افزود: ما از زمانی که در عرصه نظامی حرفی برای گفتن نداشتیم، به جایگاهی رسیده‌ایم که امروز در برابر قدرت‌های اتمی و ناتو ایستاده‌ایم که این اقتدار، نتیجه مستقیم خون شهدا و رهبری مقتدرانه است.