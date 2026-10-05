به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آریا نژاد گفت: با این اقدام، بیش از سه میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی و به آبخوان‌های استان بازگشته است.

وی افزود: با نصب ۲۰۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی در نیمه اول امسال، مجموع کنتور‌های هوشمند نصب شده در استان به چهار هزار و ۷۱۲ دستگاه رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان از بهره‌برداران و کشاورزان خواست با رعایت قوانین و مقررات، همراهی بیشتری در مدیریت منابع آبی داشته باشند تا بتوان با مدیریت هوشمند، بر چالش‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی غلبه کرد.

به گفته آریا نژاد در حال حاضر حدود هشت هزار حلقه چاه آب غیرمجاز در استان وجود دارد.