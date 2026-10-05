مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت، می‌توانند برای بهره‌مندی از تسهیلات تمدید و تعجیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: به منظور تسهیل در رسیدگی به امور مشمولان، افرادی که دارای غیبت کمتر از یک ماه باشند و تا پایان هفته نیروی انتظامی، غیبت خود را در دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ ثبت کنند با برگزاری کمیسیون، غیبت آنها رفع می‌شود.

سرهنگ اکبر معادلی افزود: از آنجا که سیاست‌های سازمان نظام وظیفه همسو با تسهیل خدمت سربازی برای مشمولان متأهل دارای فرزند است در هفته نیروی انتظامی، مشمولان متأهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت خود و همسر بکارگیری می‌شوند.

وی گفت: همچنین مشمولانی که به هر علت موفق به دریافت برگه اعزام نشده‌اند می‌توانند درخواست خود را مبنی بر یگان خدمتی مدنظر اعلام کنند تا پس از بررسی به همان محل مدنظر اعزام شوند.