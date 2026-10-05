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خدمت به مردم در هر شرایطی

در مراسمی از برگزیدگان نیروهای برتر فراجا تقدیر شد افرادی که خدمت به مردم را در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و در دو جنگ تحمیلی گذشته این موضوع را به اثبات رساندند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۱۶:۳۸
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برچسب ها: فراجا ، نیروی انتظامی ، مراسم تجلیل
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