شبکه ورزش امشب علاوه بر پوشش زنده دیدار فوتبال فرانسه و بلژیک، میزبان قهرمانان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی نیز در برنامه زنده «دهکده آسیایی» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ‌شبکه ورزش در ادامه پخش فوتبال لیگ ملت‌های اروپا ۲۷_۲۰۲۶، امشب از ساعت ۲۲:۱۵، مصاف تیم‌های فرانسه و بلژیک را با گزارشگری اختصاصی و زنده پخش می‌کند.

تیم ملی فرانسه پس از پیروزی یک بر صفر در دیدار رفت، این‌بار در ورزشگاه استاد دو فرانس پذیرای بلژیک خواهد بود و بر اساس تحلیل این رسانه فرانسوی، شاگردان زین‌الدین زیدان از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردارند

آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز به سود فرانسوی‌هاست و فرانسه شش مسابقه اخیر خود برابر بلژیک را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

یونس امامی دارنده مدال طلا در رشته کشتی، زینب نوروزی و کیمیا زارعی دارندگان مدال طلا در رشته رویینگ و حاجی موسایی دارنده مدال نقره تکواندو بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ با حضور در استودیوی ویژه برنامه تحلیلی و زنده «دهکده آسیایی» شبکه ورزش با مخاطبان این شبکه صحبت می‌کنند.

این قهرمانان در آخرین قسمت از ویژه برنامه «دهکده آسیایی» درباره تلاش ها، بالا بردن پرچم کشورمان، اهداف و رسیدن به جایگاه‌های بالاتر در آینده با مخاطبان شبکه ورزش صحبت خواهند کرد.

ویژه‌برنامه «دهکده آسیایی» از آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با پوشش مسابقات، گزارش‌های زنده، اخبار و بخش‌های تحلیلی با مخاطبان شبکه ورزش همراه بوده اند.