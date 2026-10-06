از سبزی شالیزار تا طلاییِ برداشت

شالیزارهای کامفیروز پس از ماه‌ها انتظار، به فصل برداشت رسیده‌اند؛ جایی که عطر برنج، صدای ماشین‌های برداشت و تلاش کشاورزان، تصویری از پایان یک فصل زراعی را رقم زده است.

عکاس : فریبا فضلی