به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، ۵ خبر کوتاه در بسته اخبار جای گرفته است.

برگزاری مسابقات رباتیک دانش آموزی میدان یار در صومعه سرا

فرمانده سپاه ناحیه صومعه‌سرا گفت: این مسابقات با شرکت ۴۴ نفر دانش آموزان برگزیده مرحله مقدماتی در ۴ رشته امدادگر، آتش نشان، جنگنده و ورزشکار درمحل تجمع شبانه میدان بسیج این شهر برگزارو به نفرات برترجوایزی اهدا شد.

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تشکیل کارگروه رصد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در لنگرود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از تشکیل کارگروه رصد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۷۰ درصد مصوبات جلسات این کارگروه اجرایی شده است که همراهی و حمایت اهالی هنر و رسانه‌ها می‌تواند در فرهنگ سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشد.

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ضرورت معرفی عالمان و بزرگان مذهبی و ادبی گیلان به نسل جوان

امام جمعه رودسر در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با بیان اینکه فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی فرهنگی غنی است گفت:معرفی شخصیت‌های مذهبی و ادبی گیلان به نسل جوان جامعه باید با جدیت دنبال شود تا جوانان با فرهنگ غنی و بزرگان این مرز و بوم و سیره زندگی آنان آشنا شوند.

فرماندار رودسر هم بر اجرایی صحیح برنامه‌های فرهنگی وترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی در بین مردم تاکید کرد.

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شناسایی ۲۷ نمونه کالای غیراستاندارد در بازار گیلان

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد گیلان گفت: در نیمه نخست سال در بررسی ۱۱۲ نمونه کالای عرضه‌شده در مراکز توزیع و عرضه استان، ۲۷ کالا غیرمنطبق با اصول استاندارد شناسایی و گزارش غیراستاندارد صادر شد.

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آتش سوزی نانوایی و فروشگاه مواد غذایی رشت خسارت جانی نداشت

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: آتش سوزی یک نانوایی ویک فروشگاه مواد غذایی واقع در محله صفاری رشت با تلاش ماموران آتش نشانی مهار و از سرایت آتش به ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد این حادثه آسیب جانی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.