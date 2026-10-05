رونمایی از «هیدرو»؛ گامی نوآورانه در عرصه فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب
در حاشیه پنجمین نشست مدیران روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در فیروزکوه، از شخصیت رسانهای و آموزشی «هیدرو» بهعنوان سفیر جدید آب و نماد فرهنگ سازی در حوزه مدیریت مصرف رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
و به نقل از روابط عمومی این اقدام که از سوی روابطعمومی آبفای شرق استان تهران اجرایی شده، رویکردی استراتژیک برای نوسازی ادبیات ارتباطی شرکت با مخاطبان، بهویژه نسلهای کودک، نوجوان و جوان است.
در طراحی این کاراکتر، بهرهگیری از فناوریهای نوین هوش مصنوعی در اولویت قرار گرفته است تا با ایجاد یک هویت بصری جذاب و منعطف، امکان تولید و ارائه محتوای آموزشی در بسترهای دیجیتال فراهم شود.
«هیدرو» قرار است فراتر از یک نماد گرافیکی، در قامت یک همیار فعال، مفاهیم پیچیده مدیریت منابع آبی و ارزش حیاتی آب را به زبانی ساده، اثرگذار و در قالب محتواهای چندرسانهای به لایههای مختلف جامعه منتقل کند.
نامگذاری این سفیر جدید نیز با تکیه بر غنای زبانی و معنایی صورت گرفته است؛ واژه «هیدرو» که در ریشهشناسی یونانی مستقیماً به معنای «آب» است، در ادبیات فارسی نیز بهعنوان پیشوندی مرتبط با مفاهیم آبی و حوزههای سلامتمحور شناخته میشود و بدین ترتیب، پیوندی میان ریشههای تاریخی و ابزارهای مدرن ارتباطی برقرار میکند.
هیدرو با شخصیتی پویا، خلاق و پرشور طراحی شده است تا با حضور در فضای مجازی و رسانهای، ضمن تعامل مستقیم با نسل جدید، پیامآور «سواد آبی» باشد و با ایجاد هیجان و انگیزه، جامعه را نسبت به صیانت از این مایه حیات حساستر و مسئولیتپذیرتر کند.
رونمایی از این سفیر هوشمند، نشاندهنده عزم راسخ مجموعه آبفای شرق استان تهران برای گذار از روشهای سنتی اطلاعرسانی به سمت شیوههای تعاملی و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای تغییر رفتارهای مصرفی است.