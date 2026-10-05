در حاشیه پنجمین نشست مدیران روابط‌ عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در فیروزکوه، از شخصیت رسانه‌ای و آموزشی «هیدرو» به‌عنوان سفیر جدید آب و نماد فرهنگ‌ سازی در حوزه مدیریت مصرف رونمایی شد.

خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از روابط عمومی این اقدام که از سوی روابط‌عمومی آبفای شرق استان تهران اجرایی شده، رویکردی استراتژیک برای نوسازی ادبیات ارتباطی شرکت با مخاطبان، به‌ویژه نسل‌های کودک، نوجوان و جوان است. به گزارشو به نقل از روابط عمومی این اقدام که از سوی روابط‌عمومی آبفای شرق استان تهران اجرایی شده، رویکردی استراتژیک برای نوسازی ادبیات ارتباطی شرکت با مخاطبان، به‌ویژه نسل‌های کودک، نوجوان و جوان است.

در طراحی این کاراکتر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در اولویت قرار گرفته است تا با ایجاد یک هویت بصری جذاب و منعطف، امکان تولید و ارائه محتوای آموزشی در بسترهای دیجیتال فراهم شود.

«هیدرو» قرار است فراتر از یک نماد گرافیکی، در قامت یک همیار فعال، مفاهیم پیچیده مدیریت منابع آبی و ارزش حیاتی آب را به زبانی ساده، اثرگذار و در قالب محتواهای چندرسانه‌ای به لایه‌های مختلف جامعه منتقل کند.

نام‌گذاری این سفیر جدید نیز با تکیه بر غنای زبانی و معنایی صورت گرفته است؛ واژه «هیدرو» که در ریشه‌شناسی یونانی مستقیماً به معنای «آب» است، در ادبیات فارسی نیز به‌عنوان پیشوندی مرتبط با مفاهیم آبی و حوزه‌های سلامت‌محور شناخته می‌شود و بدین ترتیب، پیوندی میان ریشه‌های تاریخی و ابزارهای مدرن ارتباطی برقرار می‌کند.

هیدرو با شخصیتی پویا، خلاق و پرشور طراحی شده است تا با حضور در فضای مجازی و رسانه‌ای، ضمن تعامل مستقیم با نسل جدید، پیام‌آور «سواد آبی» باشد و با ایجاد هیجان و انگیزه، جامعه را نسبت به صیانت از این مایه حیات حساس‌تر و مسئولیت‌پذیرتر کند.

رونمایی از این سفیر هوشمند، نشان‌دهنده عزم راسخ مجموعه آبفای شرق استان تهران برای گذار از روش‌های سنتی اطلاع‌رسانی به سمت شیوه‌های تعاملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای تغییر رفتارهای مصرفی است.