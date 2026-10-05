مراسم اختتامیه بخش مسابقه بخش مسابقه کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دومین روز جشنواره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مراسم اختتامیه بخش‌های مسابقه فیلم کوتاه، مستند کوتاه، پویانمایی کوتاه و هوش مصنوعی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، امشب دوشنبه ۱۳ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۰ در هتل کوثر اصفهان آغاز و طی آن برگزیدگان این بخش‌ها معرفی می‌شوند.

بااینکه علاوه بر پروانه زرین، تندیس جایزه ویژه میناب که صبح امروز از آن رونمایی شد به برگزیده اهدا خواهد شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.