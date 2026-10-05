به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی گفت: محور کندوان به دلیل تردد احشام تا ساعت ۲۰ امشب مسدود است و رانندگان باید برای تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: تردد رفت‌وبرگشت در محور‌های هراز و سوادکوه پرحجم، اما روان است و در حال حاضر مشکل خاصی در این دو محور و دیگر محور‌های مواصلاتی استان گزارش نشده است.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به بارندگی در محور‌های استان گفت: هم‌اکنون جاده‌ها در برخی مناطق لغزنده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

عبادی از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

وی همچنین از رانندگان خواست با توجه به انسداد محور کندوان، مسیر‌های جایگزین را انتخاب کرده و از توقف در حاشیه جاده‌ها خودداری کنند.