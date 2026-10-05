به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان زرقان گفت: نمایشگاه کالا‌های پاییزه با حضور ۴۵ غرفه از ۹ استان برای رفع نیاز‌های فصلی خانواده‌ها در این شهرستان برپا شده است.

محمدعلی دیزجی با بیان اینکه این نمایشگاه تا ۲۰ مهرماه در زرقان ادامه دارد افزود: در راستای حمایت از اقتصاد محلی برای غرفه‌داران بومی شهرستان زرقان ۵۰ درصد تخفیف لحاظ شده است.

شهرستان زرقان در شمال فارس و در فاصله ۳۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.