سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی چالش‌های حوزه مسکن خبر داد و گفت: همچنین با توجه به اهمیت روان‌سازی ترانزیت، گزارش کمیسیون عمران در خصوص وضعیت پایانه‌های مرزی در نشست مجازی روز سه‌شنبه صحن مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالجلال ایری با اشاره به دستورکار‌های کمیسیون متبوعش در هفته جاری گفت: روز سه‌شنبه هفته جاری، نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی با هدف بررسی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه مسکن و سایر مسائل اولویت‌دار این وزارتخانه برگزار خواهد شد.

ایری با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کشور، افزود: یکی از مباحث مهمی که همواره در دستور کار کمیسیون قرار دارد، وضعیت گذرگاه‌های مرزی زمینی است. در همین راستا، با توجه به اهمیت بالای روان‌سازی ترانزیت و تسهیل در عبور و مرور بار، گزارش تخصصی کمیسیون عمران در این زمینه تهیه شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، گزارش مذکور در نشست مجازی روز سه‌شنبه صحن مجلس قرائت و ارائه خواهد شد تا با تشریک مساعی نمایندگان و مسئولان اجرایی، گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت پایانه‌ها و تسریع در تبادلات تجاری برداشته شود.