به گزارش گروه کشاورزی توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مرحله نخست طرح توسعه گردشگری کشاورزی با تمرکز بر ۱۲۸ روستا در ۳۲ استان کشور اجرا می‌شود.

رضا بهراملو، سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و فناوری وزارت جهادکشاورزی، در حاشیه نشست مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که این طرح با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی و ایجاد درآمد مکمل برای کشاورزان تدوین شده است.

بر اساس این طرح، در فاز نخست واحد‌های تولیدی و مزارع دارای ابنیه لازم یا بنا‌های قدیمی واقع در محدوده طرح هادی، پس از ارزیابی تیم‌های کارشناسی مشترک و در مدت یک هفته مجوز گردشگری دریافت خواهند کرد.

متولی اصلی صدور این مجوز‌ها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و متقاضیان فاقد ابنیه و تجهیزات نیز در فاز دوم ملزم به طی فرآیند تغییر کاربری خواهند بود.

ملاحظات زیست‌محیطی، مدیریت پسماند و تامین زیرساخت‌های ایمنی و استراحت گردشگران نیز از جمله محور‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح به شمار می‌رود.