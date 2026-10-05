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مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی روستایی در استان یزد پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امامی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک نهاد حمایتی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در سطح کشور فعالیت دارد، اظهار کرد: این صندوق از سال ۱۴۰۳ تا کنون ۲۲۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲ هزار و دویست میلیارد ریال در مناطق روستایی پرداخت کرده است.
وی افزود: ۱۱۴ فقره از این تسهیلات در حوزه تفاهمنامه بنیاد برکت و علوی به مبلغ ۲۴۶ میلیارد ریال، جهادکشاورزی ۲۵ فقره به مبلغ ۲۸۷ میلیارد ریال، نیروگاههای خورشیدی ۱۳ فقره به مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و پنج ریال، میراث فرهنگی ۲۷ فقره به مبلغ ۱۷۲ میلیارد ریال، کمیته امداد و بهزیستی ۱۷ فقره به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و در حوزه صندوقهای خرد محلی زنان روستایی ۴ فقره به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و مابقی در سایر تفاهمنامهها پرداخت شده است.
امامی با بیان این که پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در این مدت سبب ایجاد و تثبیت ۵۶۰ فرصت شغلی در روستاهای استان شده است، گفت: از تسهیلات پرداختی، ۶۲ فقره به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی، ۱۲۲ فقره به مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال در بخش خدمات و ۳۸ فقره به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل ریال در بخش صنعت به متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: سهم بانوان از تسهیلات پرداختی ۱۰۹ فقره به مبلغ ۲۶۲ میلیارد ریال، آقایان ۹۶ فقره به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال و شرکتها ۱۷ فقره به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل ریال میباشد.