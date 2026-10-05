

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امامی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک نهاد حمایتی در راستای حمایت از کسب و کار‌های خرد، کوچک و متوسط در سطح کشور فعالیت دارد، اظهار کرد: این صندوق از سال ۱۴۰۳ تا کنون ۲۲۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد ریال در مناطق روستایی پرداخت کرده است.

وی افزود: ۱۱۴ فقره از این تسهیلات در حوزه تفاهم‌نامه بنیاد برکت و علوی به مبلغ ۲۴۶ میلیارد ریال، جهادکشاورزی ۲۵ فقره به مبلغ ۲۸۷ میلیارد ریال، نیروگاه‌های خورشیدی ۱۳ فقره به مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و پنج ریال، میراث فرهنگی ۲۷ فقره به مبلغ ۱۷۲ میلیارد ریال، کمیته امداد و بهزیستی ۱۷ فقره به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و در حوزه صندوق‌های خرد محلی زنان روستایی ۴ فقره به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و مابقی در سایر تفاهم‌نامه‌ها پرداخت شده است.

امامی با بیان این که پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در این مدت سبب ایجاد و تثبیت ۵۶۰ فرصت شغلی در روستا‌های استان شده است، گفت: از تسهیلات پرداختی، ۶۲ فقره به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی، ۱۲۲ فقره به مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال در بخش خدمات و ۳۸ فقره به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل ریال در بخش صنعت به متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: سهم بانوان از تسهیلات پرداختی ۱۰۹ فقره به مبلغ ۲۶۲ میلیارد ریال، آقایان ۹۶ فقره به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال و شرکت‌ها ۱۷ فقره به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل ریال می‌باشد.