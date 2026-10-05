به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور در تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوایی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز و فردا با توجه به حاکمیت شرایط ناپایدار جوی، افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید (تندبادهای لحظه‌ای) در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی نقاط استان رگبار باران همراه با رعدوبرق و در نواحی مستعد نیز احتمال رگبار تگرگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به هشدار سطح زرد صادرشده، عنوان کرد: این شرایط می‌تواند با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی همراه باشد.

مرادپور ادامه داد: همچنین با توجه به وزش باد شدید، احتمال سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها، خیزش گردوغبار و کاهش کیفیت هوا نیز وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت جوی استان در روزهای پایانی هفته گفت: برای روزهای پایانی هفته، افزایش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید از پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مناطق شمالی استان احتمال وقوع بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده وجود دارد.