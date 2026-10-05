دیدار فرمانده مرزبانی کشور با خانواده شهید توکلی در قرچک تهران
فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به همراه سردار شهرام امیریان فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و جمعی از مسئولان انتظامی شهرستان قرچک با حضور در منزل شهید احمد توکلی، با خانواده معظم شهید دیدار و از صبر و ایثار آنان دلجویی و تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سردار جاویدان در این دیدار گفت: در راه امنیت و سربلندی کشور عزیزمان شهدای زیادی جان خود را تقدیم انقلاب کردند، شهدایی که در دامان مادر پاک و نجیبی که زینب وار و با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا فرزندان خود را تربیت کردند.
وی افزود: نام شهدا در دنیا ماندگار خواهد بود، در هر کوچه و محلهای که میرویم نام آنها مانند الماس زینت بخش محله ها میباشد، سعادتی است که یک جوان در نقطه صفر مرزی برای دفاع از ناموس و خاک کشور خود به درجه شهادت نایل میشود.
فرمانده مرزبانی فراجا خاطر نشان کرد: بی شک کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل میشوند از طرف خداوند متعال انتخاب میشوند، این شهدا هستند که در روز محشر همه ما را شفاعت خواهند کرد.
شهید سرباز وظیفه احمد توکلی در ۲۰ سالگی در حال انجام وظیفه در مرز سیستان و بلوجستان در اثر درگیری با اشرار در سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ به درجه رفیع شهادت نائل شد. وی بعد از تشییع با شکوه توسط مردم ولایت مدار قرچک در گلزار شهدای امام زاده بی بی روییده، به خاک سپرده شد.