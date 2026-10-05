فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به همراه سردار شهرام امیریان فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و جمعی از مسئولان انتظامی شهرستان قرچک با حضور در منزل شهید احمد توکلی، با خانواده معظم شهید دیدار و از صبر و ایثار آنان دلجویی و تجلیل کردند.

خبرگزاری صدا و سیما، سردار جاویدان در این دیدار گفت: در راه امنیت و سربلندی کشور عزیزمان شهدای زیادی جان خود را تقدیم انقلاب کردند، شهدایی که در دامان مادر پاک و نجیبی که زینب وار و با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا فرزندان خود را تربیت کردند. به گزارشسردار جاویدان در این دیدار گفت: در راه امنیت و سربلندی کشور عزیزمان شهدای زیادی جان خود را تقدیم انقلاب کردند، شهدایی که در دامان مادر پاک و نجیبی که زینب وار و با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا فرزندان خود را تربیت کردند.

وی افزود: نام شهدا در دنیا ماندگار خواهد بود، در هر کوچه و محله‌ای که می‌رویم نام آنها مانند الماس زینت بخش محله ها می‌باشد، سعادتی است که یک جوان در نقطه صفر مرزی برای دفاع از ناموس و خاک کشور خود به درجه شهادت نایل می‌شود.