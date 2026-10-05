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فرمانده انتظامی ساری از کشف یراقآلات صنعتی احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف یراقآلات صنعتی احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی قیصری گفت: مأموران امنیت اقتصادی ساری در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و اقلام ضروری، هنگام گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی به یک انبار مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبار، انواع یراقآلات صنعتی را کشف و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری با اشاره به اینکه ارزش محموله کشفشده برابر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قانونی معرفی شد.
سرهنگ قیصری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله احتکار کالاهای ضروری و قاچاق، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.