فرمانده انتظامی ساری از کشف یراق‌آلات صنعتی احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

کشف یراق‌آلات صنعتی احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در ساری

کشف یراق‌آلات صنعتی احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در ساری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف یراق‌آلات صنعتی احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی قیصری گفت: مأموران امنیت اقتصادی ساری در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و اقلام ضروری، هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک انبار مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبار، انواع یراق‌آلات صنعتی را کشف و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف‌شده برابر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قانونی معرفی شد.

سرهنگ قیصری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله احتکار کالا‌های ضروری و قاچاق، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.