فرمانده انتظامی استان با حضور در صدا و سیمای استان بر هم‌ افزایی رسانه و پلیس تاکید کرد و گفت : هم‌ افزایی و تعامل دو جانبه بین پلیس و رسانه می‌تواند در مسیر خدمت‌‌رسانی بهتر به مردم تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، فرمانده انتظامی استان البرز در هفته نیروی انتظامی در بازدید از بخش های مختلف صدا و سیمای استان گفت : صداوسیمای استان البرز با انعکاس شفاف و دقیق اخبار مربوط به حوزه انتظامی می‌تواند در آگاهی‌بخشی به جوانان و خانواده‌ها اثرگذار باشد و تا کنون هم تلاش های بسیاری در این زمینه انجام داده است.

در ادامه ، کریمی‌زارچی ، مدیرکل صداوسیمای البرز ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی‌ به تلاشگران پلیس، امنیت و آرامش جامعه را مرهون از خود گذشتگی و جانفشانی پلیس عنوان کرد و گفت: صداوسیمای البرز در حوزه‌های خبر، تلویزیون و رادیو، آمادگی انعکاس به موقع رویدادهای پلیس به منظور آگاهی‌بخشی به جامعه را دارد.

سردار القاصی مهر همچنین در این بازدید به عنوان مهمان ویژه با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» به تشریح عملکرد نیروی انتظامی استان پرداخت.

گفتنی است، در پایان این دیدار مدیرکل صداوسیمای البرز از زحمات کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کرد