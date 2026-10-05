به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی افراز گردآورنده مجموعه «هزار و یک پرسش از مقاومت» در مراسم رونمایی این آثار گفت: مقاومت یکی از فاخرترین و قابل دفاع‌ترین اندیشه‌های انسانی در عصر حاضر و از مهم‌ترین و ارزشمندترین سلاح‌های ملت ایران است.

وی افزود: همچنان پرسش‌های جدی درباره مسئله مقاومت وجود دارد؛ به همین دلیل تلاش کردیم با این مجموعه، بخشی از ابهام‌های موجود در لایه‌های اندیشه‌ای و راهبردی مقاومت را برای افکار عمومی روشن کنیم.

آقای افراز گفت: منابع مختلفی برای پرداختن به مسئله مقاومت وجود دارد، اما در بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که شخصیت، دیدگاه‌ها و بیانات شهید سید حسن نصرالله یکی از ارزشمندترین منابع برای شناخت مقاومت است؛ چراکه بخش مهمی از حیات فکری، انقلابی و راهبردی ایشان با مسئله مقاومت پیوند خورده بود.

وی گفت: سخنان و آثار شهید سید حسن نصرالله از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۴، شامل سخنرانی‌ها، پیام‌ها و دیدگاه‌های مختلف، منابع ارزشمندی هستند که تلاش کردیم آنها را در قالب پرسش و پاسخ بازخوانی و برای پژوهشگران و مخاطبان قابل استفاده کنیم.

آقای افراز افزود: همچنین در این مجموعه موضوعاتی مانند الهیات مقاومت، اندیشه سیاسی مقاومت، جامعه مقاومت و معادلات راهبردی مقاومت بررسی و در نهایت تجربه مقاومت لبنان نیز مورد خوانش قرار گرفته است.

گردآورنده مجموعه «هزار و یک پرسش از مقاومت» گفت: این مجموعه در شش جلد منتشر می‌شود و تلاش شده است علاوه بر جنبه پژوهشی، محتوای آن بتواند زمینه‌ای برای تولیدات رسانه‌ای و هنری و آشنایی نزدیک‌تر مخاطبان با اندیشه و دیدگاه‌های شهید سید حسن نصرالله فراهم کند.

وی افزود: جلد نخست این مجموعه با موضوع «الهیات مقاومت» به قلم استاد اصغر طاهرزاده، جلد سوم با موضوع «جامعه مقاومت» به قلم استاد قنبریان و دیگر مجلدات نیز با محور‌های اندیشه سیاسی، معادلات راهبردی، مقاومت و مقاومت لبنان و به قلم استادان و پژوهشگران این حوزه منتشر می‌شود.