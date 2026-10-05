به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شهیدی‌پور گفت: بابل ۴۵ هزار و ۱۵۰ هکتار زمین شالیزاری و ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین باغی دارد و از شهرستان‌های پیشرو استان در تولید شلتوک و مرکبات است.

وی افزود: در ۶ ماه اخیر پرونده ۹۷۰ قطعه زمین کشاورزی تعیین تکلیف شد که از این تعداد، ۴۳۵ قطعه سنددار و ۵۳۵ پرونده نیز مربوط به نقل و انتقالات بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: کشاورزان نسبت به تعیین تکلیف اراضی شالیزاری و باغی خود نسبت به گذشته استقبال بیشتری نشان داده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی باشد.

شهیدی‌پور با اشاره به تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سنددار شدن اراضی، افزود: اجرای این قانون با همکاری جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن، روند تعیین تکلیف و صدور سند مالکیت رسمی برای بخشی از اراضی کشاورزی بابل را تسریع کرده است.

وی گفت: این طرح به‌صورت پایلوت در بخش لاله‌آباد بابل که دارای اراضی شالیزاری قابل توجهی است آغاز شده و در ادامه در دیگر بخش‌های شهرستان نیز اجرا خواهد شد.