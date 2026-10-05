درخشش عاطفه صالحی در قهرمانی رولر اسکی آسیا

عاطفه صالحی، ملی‌پوش خراسان رضوی، در رقابت‌های قهرمانی رولر اسکی آسیا در ماده سوپراسپرینت ۲۰۰ متر، با ثبت زمان ۲۶.۶۵ ثانیه بهترین رکورد بخش بانوان را به نام خود ثبت کرد.

صالحی در میان ۲۱ شرکت‌کننده بهترین زمان را به ثبت رساند و با صعود از مراحل ابتدایی، تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفت و در جمع هشت ورزشکار برتر آسیا قرار گرفت.

معرفی تیم‌های برتر مسابقات پیشکسوتان تنیس روی میز آقایان در دو رده سنی

مسابقات پیشکسوتان آقایان در دو رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و ۶۰ تا ۷۰ سال برگزار شد و تیم‌های برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

رقابت‌های رده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال روز با حضور ۶ تیم برگزار شد که در پایان، تیم جلیل محمدزاده و کاظم جنگی عنوان نخست را به دست آورد.تیم رحیم غازی‌آذری و محمد حکیمی در جایگاه دوم ایستاد و محسن مجتهدزاده و رضا مجتهدزاده نیز مقام سوم این رده سنی را کسب کردند.

همچنین مسابقات رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال روز جمعه ۱۰ مهرماه با حضور ۱۰ تیم برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها، تیم علی رحیم‌زاده و سیدطالب رضایی به مقام نخست دست یافت، مهدی طباطبایی و محمدجواد قاسمی‌نیا عنوان دوم را کسب کردند و علی علم‌خواه و امیر امینیان نیز در جایگاه سوم قرار گرفتند.