قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، کمی افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت و سکه طرح جدید نیز با یک میلیون تومان کاهش قیمت، به ترتیب ۲۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۲۶۲ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با یک میلیون افزایش نرخ، ۱۴۳ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، ۷۸ میلیون تومان فروخته شد.

نرخ هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم بدون تغییر در بازار مشهد ۵۴۰ هزار تومان داد و ستد شد.