معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از اختصاص مجموعه‌ای از جوایز، هدایا و مشوق‌ها برای جذب رتبه‌های برتر آزمون سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدتقی فخعلی با اشاره به آمادگی این دانشگاه برای پذیرش پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵ افزود: دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه‌های جامع و برتر کشور، با ظرفیت‌های گسترده علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی، آماده استقبال از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵ است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از جوایز، هدایا و مشوق‌ها برای حائزین رتبه‌های برتر آزمون سراسری در نظر گرفته شده است تا دانش‌آموزان و داوطلبان برتر، دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب کنند و در این دانشگاه جذب و ثبت‌نام شوند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برای رتبه‌های زیر هزار آزمون سراسری در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، ۵۰ میلیون تومان هدیه در نظر گرفته شده است؛ همچنین این مبلغ برای رتبه‌های زیر ۵۰۰ گروه علوم انسانی و رتبه‌های زیر ۲۵۰ گروه زبان‌های خارجی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: علاوه بر این، برای افرادی که در آزمون سراسری رتبه‌های زیر ۱۰۰ را کسب کنند، یک دستگاه لپ‌تاپ و ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که این اعتبار برای هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های آموزشی و بهره‌مندی از خدمات رفاهی، ورزشی و سایر خدمات دانشگاه اختصاص می یابد.

فخعلی ادامه داد: این مشوق‌ها همچنین شامل رتبه یک رشته‌گرایش در آزمون کارشناسی ارشد و رتبه یک رشته‌گرایش در مقطع دکتری، در رشته‌هایی است که دست‌کم هزار داوطلب داشته باشند.

وی با تأکید بر رویکرد دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب استعدادهای برتر کشور خاطرنشان کرد: موارد دیگری نیز برای حمایت از استعدادهای برتر در نظر گرفته شده است که نشان می‌دهد دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب بهترین استعدادهای جوان کشور آمادگی دارد و خود را ملزم به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای خدمت‌رسانی به این دانشجویان می‌داند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: هدف دانشگاه، فراهم کردن شرایطی برای آغاز یک فرایند چندلایه و موفق است تا همه ظرفیت‌ها و امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد در اختیار پذیرفته‌شدگان آزمون‌های مقاطع مختلف قرار گیرد.