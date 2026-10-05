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تولید بر مدار دانش ایرانی

دانش بنیان‌ها موفق شدند تجهیزات و کوره‌های آسیب دیده فولاد مبارکه اصفهان در جنگ تحمیلی سوم را با ظرفیت و توان داخلی بازسازی کنند با این ابتکار بخشی از این کوره‌ها به مدار تولید برگشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۱۶:۲۶
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برچسب ها: دانش ایرانی ، فولاد مبارکه اصفهان ، تولید ایرانی
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