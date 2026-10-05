معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در سفر به ایلام از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ایوان بازدید کرد و آن را نمونه‌ای ارزشمند در حوزه بازچرخانی آب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور گفت: یکی از رویکرد‌های مهم دولت چهاردهم، توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفاده از آب‌های غیرمتعارف است تا با بازچرخانی منابع موجود، فشار بر منابع آب متعارف کاهش یابد.

وی درباره جنگل‌های بلوط ایلام افزود: برای جنگل‌های زاگرس برنامه‌ای یکپارچه در سطح کشور در نظر گرفته شده که مقابله با آفات، مدیریت آتش‌سوزی و مقابله با تخلفات را دربر می‌گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آلایندگی پالایشگاه و پتروشیمی نیز تصریح کرد: پایش صنایع آلاینده از مأموریت‌های سازمان است و در صورت تشخیص آلودگی، اخطاریه صادر می‌شود و واحد متخلف مشمول عوارض آلایندگی خواهد شد.

احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور گفت: ۱۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز چهار منطقه حفاظت‌شده استان طی دو سال در نظر گرفته شده است.

وی افزود: افزایش ایستگاه‌های پایش گرد و غبار و انعقاد تفاهم‌نامه زیست‌محیطی با استان واسط عراق از دیگر برنامه‌های استان است.