به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی با عنوان «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی: فناوری‌های نوظهور و امنیت» را در برنامه کاری در برنامه کاری ماه اکتبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) خود گنجانده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این نشست در تاریخ ۷ آبان (۲۹ اکتبر) برگزار خواهد شد. برنامه مذکور در دوره ریاست دوره‌ای یونان بر شورا و در چارچوب تمرکز آتن بر پیامد‌های امنیتی تحولات فناورانه تدوین گردیده است.

این در شرایطی برگزار می‌شود که هوش مصنوعی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و سایر فناوری‌های نوظهور به شکل فزاینده با موضوعاتی، چون مقابله با تروریسم، حفاظت از غیرنظامیان، تحریم‌ها و عملیات حفظ صلح پیوند خورده‌اند.

یونان به‌طور ویژه بر پیوند هوش مصنوعی و امنیت دریایی تمرکز کرده است. به عقیده کارشناسان، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، راداری و سامانه‌های شناسایی خودکار می‌تواند آگاهی دریایی را تقویت کند، در حالی که عملیات سایبری، سامانه‌های خودمختار و تهدید زیرساخت‌های حیاتی دریایی مخاطرات تازه‌ای ایجاد می‌کنند.

این نشست می‌تواند زمینه بررسی سازوکار منسجم‌تری برای ورود دانش علمی و فناورانه به تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت را فراهم کند. نحوه استفاده از تخصص شرکت‌های فناوری و دانشگاه‌ها در کنار حفظ نظارت انسانی، پاسخگویی و رعایت حقوق بین‌الملل از مسائل محوری این بحث خواهد بود.