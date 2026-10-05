رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر شتاب گرفتن رقابت جهانی در صنعت فضایی گفت: توسعه اقتصاد فضا، حضور بیشتر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، از اولویت‌های جدی کشور در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم هفته جهانی فضا در دانشگاه علم و صنعت، نیروی انسانی متخصص و خستگی‌ناپذیر را مهم‌ترین عامل پیشرفت صنعت فضایی دانست و گفت: مسیر توسعه فناوری فضایی، مسیری پرچالش است و دستیابی به هر موفقیت، حاصل تجربه و پشت سر گذاشتن شکست‌های متعدد است.

سالاریه با اشاره به شتاب رقابت کشور‌ها در حوزه فضا افزود: مدار‌های زمین و به‌ویژه مدار ژئو، عرصه رقابت جدی کشورهاست و اگر به‌موقع برای تثبیت جایگاه خود اقدام نکنیم، فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضایی محدودتر خواهد شد.

وی، توسعه فناوری‌های مرتبط با ماهواره‌بر‌های سنگین و فوق‌سنگین، مأموریت‌های ماه و استفاده از منابع سایر اجرام آسمانی را از مسیر‌های آینده صنعت فضایی عنوان کرد و گفت: ایران باید سهم خود را در این رقابت جهانی حفظ و تقویت کند.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین ورود بخش خصوصی را یکی از عوامل شتاب‌دهنده صنعت فضایی دانست و گفت: امروز شرکت‌های توانمندی در کشور شکل گرفته‌اند و سازمان فضایی تلاش می‌کند بیش از گذشته از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کند.

سالاریه با اشاره به سیاست حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزود: هر طرحی که بخش خصوصی توان اجرای آن را داشته باشد، نباید به وسیله دولت اجرا شود. به گفته وی، تضمین خرید خدمات و محصولات فضایی، تضمین خرید پهنای باند و تصاویر ماهواره‌ای و همچنین استفاده از ظرفیت صندوق‌های فناوری، از جمله ابزار‌های حمایت از بخش خصوصی است.

وی اقتصاد فضا را اقتصادی رو به رشد و دارای ظرفیت درآمدزایی بالا توصیف کرد و گفت: ارزش واقعی فناوری فضایی تنها به ساخت ماهواره محدود نمی‌شود، بلکه خدمات و محصولات حاصل از داده‌های ماهواره‌ای، از جمله تصاویر پردازش‌شده و نقشه‌های استخراج‌شده از آنها، ارزش افزوده چندبرابری ایجاد می‌کنند.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به پیشرفت‌های کشور در ساخت و پرتاب ماهواره نیز گفت: با پرتاب‌های موفق سال‌های اخیر و قرار گرفتن ماهواره‌هایی مانند چمران و پایا در مدار، کشور در مسیر تثبیت توانمندی‌های ماهواره‌ای قرار گرفته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

سالاریه تأکید کرد: توسعه خدمات مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای، استفاده از ماهواره‌های داخلی و بومی و گسترش حضور شرکت‌های خصوصی، از مهم‌ترین مسیر‌های توسعه اقتصاد فضایی کشور در آینده نزدیک است.