معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از اعطای تسهیلات کم‌بهره ویژه دهیاری‌ها و تعاونی‌های دهیاری برای درآمدزایی و اشتغال روستایی تا پنج برابر تلفیق بودجه آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ،معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سفر به شهرستان زیرکوه و روستای افین گفت: این تسهیلات با نرخ هشت درصد و بازپرداخت پنج ساله و دوره تنفس شش ماه تا یک سال ارائه می‌شود.

قربانی افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر می‌خواهیم روستا‌ها روی پای خود بایستند و مستقل و درآمدزا شوند، باید به سمت درآمدزایی و اشتغال‌زایی حرکت کنند.

وی گفت: در دو سال گذشته در سطح کشور بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به دهیاری‌های کشور پرداخت شده و امیدواریم در سال جاری نیز بیش از این میزان وام پرداخت کنیم.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: تلاش می‌کنیم روستا‌های این منطقه که هم مرزی و هم پراکنده و کم برخوردار هستند نسبت به سال گذشته اعتبار اختصاص‌یافته به دهیاری‌هایشان را یک و شش دهم برابر افزایش دهیم.

قربانی با اشاره به هدف حمایت از طرح‌های درآمدزا گفت: هدف ما این است که در زمینه ماشین‌آلات، طرح‌های عمرانی، بسته‌بندی و هر طرحی که درآمدزایی داشته باشد، مخصوصاً با توجه به مزیت‌های نسبی این منطقه، حمایت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بازدید امروز خود از روستای افین گفت: این روستا پایتخت زرشک ایران و منحصر‌به‌فرد و بی‌نظیر است و دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی این شهرستان می‌توانند برای محصولات مکمل، صنایع، کارخانجات و بسته‌بندی هر طرحی که بخواهند خارج از سهمیه و علاوه بر سهمیه استان خراسان جنوبی، از تسهیلات کم‌بهره برخوردار شوند.