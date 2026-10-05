مانور سراسری و تمام‌عیار مدیریت بحران با حضور دستگاه‌های امدادی، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی فارس، چهارشنبه پانزدهم مهر در ورودی شهر صدرا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مانور سراسری و تمام‌عیار مدیریت بحران با حضور دستگاه‌های امدادی، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی فارس، چهارشنبه پانزدهم مهر در ورودی شهر صدرا برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اعلام این خبر اظهار کرد: این مانور از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه در ورودی شهر صدرا به اجرا درخواهد آمد.

غلامرضا غلامی هدف از برگزاری این مانور را ، ارزیابی سطح آمادگی و هماهنگی میان‌دستگاهی در مواجهه با حوادث احتمالی و شرایط بحرانی اعلام کرد و افزود: شهروندان در پی شنیدن صدای آژیر در شیراز نگران نباشند.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این تمرین عملیاتی افزود: این مانور با سناریو‌های گوناگونی از جمله فرونشست زمین، آتش‌سوزی، حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی طراحی شده است تا توان عملیاتی و واکنش سریع دستگاه‌های مسئول در شرایط واقعی سنجیده شود.