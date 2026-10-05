به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آسیابی بخش دوم جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به سفر ۲۰ روز پیش خود به استان البرز جهت پیگیری روند اجرای مصوبات سفر اسفند سال ۱۴۰۴ رئیس قوه قضاییه به این استان، اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته و اهتمام مسئولان قضایی استان البرز، طی روز‌های اخیر کلیه دیوار‌های زندان رجایی‌شهر تخریب و حدود ۶۰ هکتار به فضای شهری کرج اضافه شد.