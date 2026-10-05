ورزشکاران مازندرانی حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب مدال‌های رنگارنگ وارد استان شدند و در ساری مورد استقبال قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ورزشکاران مازنی حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا پس از بازگشت به استان، در ساری مورد استقبال قرار گرفتند.

هانیه رستمیان ملی‌پوش تیراندازی، در این مراسم گفت: در این دوره از مسابقات در رشته میکس رقابت سختی داشتیم و خدا را شکر توانستم با کسب مدال برنز به کشور بازگردم.

فاطمه برمکی، دیگر ورزشکار مازنی حاضر در این رقابت‌ها نیز گفت: در رشته کوراش موفق به کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی شدم.

عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری نیز با اشاره به عملکرد ورزشکاران مازنی در این رقابت‌ها گفت: ورزشکاران استان در بازی‌های آسیایی ژاپن ۱۴ مدال کسب کردند که ۵ مدال سهم شهرستان ساری بود و ورزشکاران ساروی ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز به دست آوردند.

اسکندرنیا فرماندار ساری، نیز در این مراسم بر حمایت از ورزشکاران و تأمین نیاز‌های آنان تأکید کرد و گفت: اشتغال ورزشکاران، تأمین واحد مسکونی و فراهم کردن فضای مناسب برای تمرین، ورزش و مسابقه از مهم‌ترین مطالبات و وظایفی است که باید پیگیری شود.

وی افزود: مازندران در حوزه تیراندازی با کمبود زیرساخت مواجه است و باید برای تقویت فضا‌های تمرینی این رشته اقدامات بیشتری انجام شود.