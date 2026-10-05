به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: مجموع آب موجود پشت سایر سد‌های تامین کننده آب مشهد شامل؛ طرق، ارداک و کارده نیز حدود ۶ میلیون متر مکعب است و هیچ برداشتی از آن‌ها انجام نمی‌شود.

حسین اسماعیلیان افزود: اکنون چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی منابع اصلی تامین کننده آب مشهد هستند و در واقع منابع سطحی را از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های مدیریت توزیع و مصرف و اجرای پروژه‌های تامین آب مشهد از شرایط موجود بدون جیره‌بندی عبور کنیم.

اسماعیلیان گفت: از شهروندان درخواست می کنم تا با پرهیز از مصارف غیرمجاز و رعایت مدیریت مصرف همراهی لازم را در فصول سرد سال نیز داشته باشند.

در سال ۹۹ حدود ۴۲ درصد آب مشهد از چاه‌ها و منابع زیرزمینی و ۵۸ درصد از طریق منابع سطحی تامین می‌شد، اما سال ۱۴۰۳ فقط ۲۵ درصد از نیاز آبی مشهد از طریق منابع سطحی و بقیه از طریق ذخایر زیرزمینی تامین شده و اکنون این سهم به صفر رسیده است.

آب مورد نیاز مشهد از ۵۰۰ حلقه چاه، ٢ رشته قنات، یک رشته چشمه و سد‌های دوستی، کارده، ارداک و طُرق تامین می‌شود و با توجه به اینکه حجم ذخیره آب در سد‌های مشهد به کمتر از ۲ درصد رسیده است.

٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد در وضعیت «خشکسالی شدید» و ۶٠ درصد از این مساحت در شرایط «خشکسالی بسیار شدید» است.

در چهار سال گذشته خراسان رضوی با خشکسالی‌های متوالی و بی‌سابقه رو‌به‌رو بوده و بارش‌ها کمتر از حد طبیعی و دمای هوا نیز افزایشی بوده است.

شدت خشکسالی در مشهد نسبت به سایر مناطق استان خراسان رضوی شدیدتر است.