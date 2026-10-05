خبرگزاری صدا و سیما، قدیر جاویدی در بیست نهمین مرحله اجرای این طرح در فیروزکوه گفت: علیرغم افزایش تعداد مشترکان در سال جدید و پیش بینی افزایش مصرف؛ خوشبختانه با اجرای طرح مهتاب ؛ شاهد کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل در شبکه توزیع برق استان هستیم . به گزارشقدیر جاویدی در بیست نهمین مرحله اجرای این طرح در فیروزکوه گفت: علیرغم افزایش تعداد مشترکان در سال جدید و پیش بینی افزایش مصرف؛ خوشبختانه با اجرای طرح مهتاب ؛ شاهد کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل در شبکه توزیع برق استان هستیم .

همزمان با اجرای مانور سراسری پروژه ملی «مهتاب»، طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در شهرستان فیروزکوه با هدف شناسایی و کاهش تلفات شبکه، پایش مصرف و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع به اجرا درآمد.

در این برنامه، ظرفیت‌های شبکه برق شهرستان با رویکردی میدانی و هوشمند مورد پایش قرار گرفت و روند شناسایی نقاط دارای تلفات، بررسی الگوی مصرف و اقدامات لازم برای کاهش هدررفت انرژی در دستور کار قرار گرفت.