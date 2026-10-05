معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزد از اجرای موفق طرح ملی «ارمغان مهر» و توزیع ۳ هزار و ۸۵۷ بسته کامل نوشت‌افزار و اقلام آموزشی به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان با مشارکت داوطلبان و خیرین نیک‌اندیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ محسن زارع‌زاده با اعلام پایان مرحله اجرایی طرح ملی «ارمغان مهر» اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید و با هدف ترویج فرهنگ ناب نوع‌دوستی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و فراهم‌سازی شرایط تحصیلی برابر و شایسته برای دانش‌آموزان نیازمند و مستعد این طرح ملی از ۱۵ شهریورماه آغاز شد و تا ۱۰ مهرماه در تمامی شعب و شهرستان‌های استان به مرحله اجرا درآمد.



وی با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده در این پویش انسانی افزود: با همت والا و دستان سخاوتمند خیرین، نیکوکاران و داوطلبان گرانقدر، تعداد ۳ هزار و ۸۵۷ بسته جامع نوشت‌افزار تهیه و در مناطق کمتربرخوردار و روستایی سراسر استان توزیع شد.



زارع‌زاده با بیان اینکه ارزش ریالی هر بسته آموزشی به‌طور تقریبی ۲۵ میلیون ریال (۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) برآورد شده است، تصریح کرد: مجموع ارزش ریالی این بسته‌ها بیش از ۹ میلیارد تومان (۹۰ میلیارد ریال) بوده است. هر بسته شامل اقلام کامل و استاندارد تحصیلی نظیر کوله‌پشتی، انواع دفاتر سیمی و نقاشی، مدادرنگی، ست کامل خط‌کش، گونیا و نقاله، جامدادی، قمقمه و لیوان آب، مداد شمعی، ماژیک، خودکار و سایر ملزومات تحصیلی مورد نیاز دانش‌آموزان بوده است.



معاون داوطلبان هلال‌احمر استان یزد با قدردانی از بازوان اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: فرآیند شناسایی، بسته‌بندی و توزیع این اقلام در سطح شهرستان‌ها با مشارکت پرشور و میدانی بیش از ۲۲۲ نفر از داوطلبان ایثارگر هلال‌احمر انجام پذیرفت که با خلوص نیت، لبخند امید را بر لبان آینده‌سازان این مرز و بوم نشاندند.



وی در پایان ضمن قدردانی از هم‌افزایی نهادهای حمایتی تأکید کرد: همراهی و مشارکت ارزشمند «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» و «بنیاد برکت» در تحقق اهداف این طرح ملی شایسته تقدیر و سپاس ویژه است و امیدواریم با استمرار این هم‌افزایی‌ها شاهد رفع موانع تحصیلی در تمامی مناطق محروم استان باشیم.