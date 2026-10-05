سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ارتش این کشور به لطف خداوند یک فروند پهپاد جاسوسی مسلح «وینگ لونگ ۲» متعلق به دشمن سعودی را هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز سرنگون کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ارتش این کشور به لطف خداوند یک فروند پهپاد جاسوسی مسلح «وینگ لونگ ۲» متعلق به دشمن سعودی را هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز سرنگون کردند. این پهپاد با یک سلاح مناسب هدف قرار گرفت.