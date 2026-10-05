با آغاز سال تحصیلی جدید و تکمیل فرآیند ثبت‌نام ورودی‌های جدید در مقاطع مختلف، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین بر لزوم پویایی فضای علمی دانشگاه تاکید کرد و از آموزشِ بدون وقفه و حضوری در تمامی رشته‌ها و مقاطع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حمید طاهری در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید با شرایطی متفاوت نسبت به سال گذشته آغاز شده و تمامی تلاش مجموعه دانشگاه بر این بوده تا زمینه برای حضور پرشور دانشجویان و برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت حضوری فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی دانشگاه به صورت مجازی برگزار نمی‌شود، افزود: آموزش دانشجویان در تمامی رشته‌ها و مقاطع به شکل حضوری و در جریان کامل قرار دارد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به روند پذیرش دانشجویان جدیدالورود خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ دانشجوی دوره دکتری در ۶۵ رشته وارد دانشگاه شده و کلاس‌های درس آن‌ها آغاز شده است؛ همچنین دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد در ادامه فرآیند پذیرش و ثبت‌نام وارد دانشگاه خواهند شد و پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی نیز در نیمه دوم آبان‌ماه انجام می‌گیرد.

طاهری با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار دانشجو به جمعیت دانشجویی دانشگاه اضافه شوند، گفت: با تحقق این آمار، شمار کل دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از مرز ۱۱ هزار نفر عبور خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به استقبال پرشور دانشجویان از آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد: تلاش شده است تا فضای دانشگاه برای شروع سال تحصیلی، فضایی آرام، بانشاط و مستعد فعالیت‌های علمی باشد و برنامه‌های متنوعی نیز برای استقبال از دانشجویان تدارک دیده شده است تا این مرکز آموزش عالی با قوت به رسالت آموزشی و پژوهشی خود ادامه دهد.