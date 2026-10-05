اعتراض دانش آموزان و اعتصاب گسترده کارکنان بخش دولتی فرانسه

فرانسه بیش از ۵ هزار دانش آموز را در پی اعتراضات به شرایط آموزشی تا کنون بازداشت کرده است. این دانش آموزان در جریان اعتراض به نبود امکانات و نابرابری آموزشی دستگیر، بازجویی و دادگاهی شدند. عتراضات چند هفته پیش در منطقه‌ای در پاریس آغاز شد و از آنجا، اعتصابات طبقاتی، راه‌بندان‌ها و تظاهرات به سایر حومه‌های پاریس و سپس به سراسر فرانسه گسترش یافت. در روز‌های اخیر هشت اتحادیه بزرگ کارکنان بخش دولتی فرانسه هم با فراخواندن اعضای خود به اعتصاب و برگزاری تظاهرات در سراسر این کشور، خواستار افزایش دستمزد‌ها و تغییر سیاست‌های بودجه‌ای دولت شدند. این اعتصاب‌ها باعث تعطیلی برخی مکان‌ها از جمله برج ایفل شد. در این اعتراضات همچنین حضور نیرو‌های پلیس مبارزه با جرایم خیابانی موسوم به BAC با لباس معمولی در میان معترضان که قابلشناسایی نیستند، هم اعتراضات شدیدی بر انگیخته است. در این آلبوم تصاویری از اعصتاب‌ها و اعتراض‌های روز‌های اخیر در سراسر فرانسه را می‌بینید که در رسانه‌ها بازتاب یافته است.

عکاس : دریافتی